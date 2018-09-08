قرقاش يدعو لتجنيب إدلب "مواجهة دامية"

دبي — سبوتنيك. وأكد قرقاش، عبر حسابه الرسمي على "تويتر" مساء اليوم السبت، أن تجنيب إدلب مواجهة دامية "يمثل أولوية لنا وللمجتمع الدولي".

© Sputnik . Yuri Gripas البنتاغون: واشنطن مستعدة لتقديم اقتراحات بمكافحة الإرهاب في إدلب لكن بدون موسكو

وأضاف "أما تقلص نفوذ ووجود الدور العربي تجاه الأزمة السورية فبحاجة إلى مراجعة جادة وشاملة ودروس لا بد من استيعابها بمرارة وعقلانية".

وكان مندوب سوريا في الأمم المتحدة، بشار الجعفري، قال أمس الجمعة، إن حكومة دمشق مستعدة في حال رفض المسلحون الاستسلام، مع ترقب هجوم عسكري سوري على محافظة إدلب، مشيرا إلى أن الحكومة ستوفر مخرجا آمنا للمدنيين.

وقال الجعفري خلال جلسة في مجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في إدلب، "في حال رفض المسلحون الاستسلام فالحكومة السورية مستعدة"، مضيفا "نأخذ جميع الاحتياطات لتوفير ممرات آمنة للمدنيين، وسنوفر لهم احتياجات الغذاء والعلاج كما فعلنا في مواقف سابقة".

وكانت مصادر ميدانية تحدثت في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك"، عن إرسال الجيش السوري تعزيزات ضخمة إلى تخوم محافظة إدلب بانتظار ساعة الصفر لبدء حملة عسكرية واسعة النطاق لاستعادة المحافظة من مسلحي "جبهة النصرة".