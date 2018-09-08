رئيس وزراء العراق يكشف "استغلال" جلسة النواب حول البصرة

انتقد مكتب رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، مساء اليوم السبت، ما وصفه باستغلال جلسة مجلس النواب الاستثنائية لمناقشة الأوضاع في محافظة البصرة لأغراض سياسية.

القاهرة —سبوتنيك.وأكد أن الحكومة العراقية أوضحت كافة الإجراءات التي اتخذتها للتعاطي مع المشكلات التي تعاني منها المحافظة، والتي أشعلت احتجاجات خلفت قتلى وجرحى.

© Sputnik . Nazik Mohamed الصحة العراقية تعلن حصيلة ضحايا التظاهرات في البصرة

وقال بيان لمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء إنه "بالرغم من توضيحنا الحقائق وبالأرقام، وطرح قرارات مجلس الوزراء أمام مجلس النواب، والتي ستنعكس إيجابا على وضع محافظة البصرة وبدء العمل بها، إلا أننا نعرب عن أسفنا الشديد لاستغلال جلسة مجلس النواب الاستثنائية التي عقدت اليوم لغير الهدف الذي عقدت من أجله، وهو مناقشة مشكلة البصرة والخدمات والإجراءات الحكومية المتخذة، وإيجاد الحلول اللازمة في ضوء استجابتنا لدعوة سماحة السيد مقتدى الصدر".

وتابع البيان، "تم انتهاز الجلسة بشكل سافر كفرصة للتسقيط وتوفير ظروف جديدة للتحالفات التي تتشكل على أساسها الحكومة المقبلة، رغم مناشدتنا لجميع الأطراف بإبعاد مشكلة الخدمات لمواطنينا في البصرة عن التوظيف السياسي وتحقيق المكاسب والمنافع السياسية الخاصة على حساب مصلحة الشعب".

وأعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، أمس الخميس، عن مقتل 7 متظاهرين وإصابة 93 آخرين بجروح إضافة إلى إصابة 18 عنصرا من القوات الأمنية في البصرة منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول الحالي وحتى اليوم.

وقالت المفوضية في بيان "تعد هذه الحصيلة هي الأعنف حتى الآن في محافظة البصرة"، وأضافت "تتابع المفوضية العليا لحقوق الإنسان وبقلق بالغ تصاعد وتيرة حدة التظاهرات والاحتجاجات الشعبية في البصرة للمطالبة بحقوقهم المشروعة".

وتشهد محافظة البصرة منذ أشهر تظاهرات غاضبة تطالب بتوفير الخدمات وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء، وتطورت إلى تدخل القوات الأمنية، ما أدى إلى مقتل عدد من المتظاهرين وإصابة آخرين.