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22:47 08 سبتمبر/ أيلول 2018
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    الجيش المصري

    انطلاق تدريبات النجم الساطع المصرية الأمريكية

    Nmisr.com
    العالم العربي
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    انطلقت، اليوم السبت، فاعليات التدريب المصري الأمريكي المشترك (النجم الساطع 2018) وتستمر حتى 20 سبتمبر/أيلول.

    القاهرة —سبوتنيك.وبحسب بيان صادر عن الناطق الرسمي للقوات المسلحة المصرية على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تجري التدريبات بمجمع ميادين التدريب القتالي بقاعدة محمد نجيب العسكرية بالمنطقة العسكرية الشمالية، وتشارك إلى جانب مصر وأمريكا، كلا من اليونان والأردن وبريطانيا والسعودية والإمارات وإيطاليا وفرنسا، فضلا عن مشاركة 16 دولة أخرى بصفة مراقب.

    ورحب مدير التدريب من الجانب المصري بقوات الدول المشاركة مشيرا إلى أن "تدريبات النجم الساطع تعد أحد جسور تعزيز روابط الصداقة في مجال التعاون العسكري بين الدول المشاركة بما يساهم في تبادل الخبرات واستخدام أحدث الأسلحة والمعدات ذات التكنولوجيات المتطورة"، بحسب البيان.

    كما أعرب مدير التدريب من الجانب الأمريكي، جون مات، عن "تقديره العميق للقوات المسلحة المصرية على استضافتها للنجم الساطع للعام الثاني على التوالي، وعلى حسن الاستقبال والضيافة، مؤكدا أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر مصر من أهم الشركاء الإستراتيجيين بالمنطقة.

    ورحب مات بقوات الدول المشاركة في التدريب مضيفا "نحن جميعا أقوى كفريق واحد ولا نستطيع القيام بالعمل الذي نقوم به بدون شركائنا، وشرف عظيم لي أن أمثل أكثر من (800) أمريكي مشاركين بالنجم الساطع 2018، والذي يبنى على الإنجازات العظيمة في الأعوام السابقة"، بحسب نص البيان.

    وأوضح مات أن هدف المشاركة في مناورات النجم الساطع هو "الاستفادة من كل فرصة متاحة للتعاون المشترك لتعزيز العلاقات وتوجيه رسالة واضحة لمن يرغب في النيل من أوطاننا، مؤكداً أن التدريبات المشتركة تساهم في إعداد وتدريب القوات وتوضح قيمة العمل المشترك، كما أنها تمثل فرصة ذهبية لإيجاد أفضل الطرق لمواجه تهديدات الأمن الإقليمي"، بحسب البيان.

    ​وتفقد قادة قوات الدول المشاركة معرض للأسلحة والمعدات المشتركة في المناورات، والتي شملت "معدات حديثة لقوات الدفاع الجوى والمشاة الميكانيكى والمدفعية وعناصر القوات الخاصة".

    وأكد بيان الناطق العسكري أن تدريب النجم الساطع يهدف هذا العام إلى "تطوير العمل المشترك بين القوات المسلحة المصرية وجيوش الدول الشقيقة والصديقة، كذلك التخطيط على إدارة أعمال القوات البحرية والجوية المشتركة والتدريب على أعمال القتال غير النمطية ومهاجمة البؤر الإرهابية المسلحة وتطهيرها".

    وتتضمن الأنشطة التدريبية "تنفيذ مشروع مراكز قيادة مشترك ورماية للقوات البحرية والجوية المشاركة، كذلك تدريب القوات الخاصة على أسلوب تأمين ونجدة هدف حيوى، وعقد ندوة لكبار القادة لتبادل الخبرات التدريبية والعملياتية وتنفيذ رمايات تكتيكية بالذخيرة الحية بالتعاون مع القوات الجوية"، بحسب البيان.

    وبدأت المناورات العسكرية المشتركة بين مصر وأمريكا منذ عام 1981، ولكنها توقفت منذ عام 2009، وعادت مجددا عام 2017 بعد تولي الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب الرئاسة.

    انظر أيضا:

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    أخبار اليوم, وزارة الدفاع الأمريكية, أمريكا, مصر
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