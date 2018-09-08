19 جريحاً بسلسلة غارات للتحالف على الحديدة غربي اليمن

شن طيران التحالف العربي ضد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم السبت، غارات مكثفة على محافظة الحديدة غربي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" إن طيران التحالف شن 40 غارة على منطقة كيلو 16 ومحيطها في مديرية الحالي، استهدفت عدد منها مصنع مطاحن البحر الأحمر وأسفرت عن إصابة 19 شخصاً.

© AP Photo / Hasan Jamali الرئيس هادي: صحتي طيبة والتجربة الإيرانية لن تنجح في اليمن

وأضافت أن التحالف قصف بثلاث غارات أخرى منطقة الجبانة في مديرية الحالي، وذلك عقب ساعات من استهداف بـ 10 غارات جبل الملح في مديرية المنيرة شمال الحديدة.

و كانت القوات المشتركة أطلقت في 13 يونيو/حزيران الماضي بإسناد من التحالف العربي عملية النصر الذهبي لاستعادة السيطرة على مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي من قبضة مسلحي جماعة "أنصار الله".

ويعيش اليمن أوضاعاً مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر التحالف العسكري، منذ مارس/آذار 2015، وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" على السلطة، والإطاحة بالرئيس عبد ربه منصور هادي.