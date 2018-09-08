19 جريحاً بسلسلة غارات للتحالف على الحديدة غربي اليمن

القاهرة — سبوتنيك. وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" إن طيران التحالف شن 40 غارة على منطقة كيلو 16 ومحيطها في مديرية الحالي، استهدفت عدد منها مصنع مطاحن البحر الأحمر وأسفرت عن إصابة 19 شخصاً.
و كانت القوات المشتركة أطلقت في 13 يونيو/حزيران الماضي بإسناد من التحالف العربي عملية النصر الذهبي لاستعادة السيطرة على مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي من قبضة مسلحي جماعة "أنصار الله".
ويعيش اليمن أوضاعاً مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر التحالف العسكري، منذ مارس/آذار 2015، وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" على السلطة، والإطاحة بالرئيس عبد ربه منصور هادي.
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