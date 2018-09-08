اختطاف أحد موظفي منظمة الهجرة الدولية باليمن

أعلنت منظمة الهجرة الدولية في اليمن، اليوم السبت، إقدام مجهولين على اختطاف أحد موظفيها بالعاصمة صنعاء.

القاهرة —سبوتنيك. وقالت المنظمة في تغريدة على حسابها في "تويتر" "نشعر بقلق بالغ على سلامة أحد موظفينا اليمنيين، الذي نفهم أنه اختطف من قبل أشخاص مجهولين".

© AP Photo / Hasan Jamali الرئيس هادي: صحتي طيبة والتجربة الإيرانية لن تنجح في اليمن

وأشارت إلى أن "المنظمة تعمل مع السلطات في صنعاء والأمم المتحدة في اليمن لضمان الإفراج عنه".

وناشدت المنظمة "بشدة المسؤولين لإطلاق سراحه على الفور".

ويعيش اليمن أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر التحالف العسكري، منذ مارس/آذار 2015، وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" على السلطة، والإطاحة بالرئيس عبد ربه منصور هادي.

وأسفرت الحرب حتى أغسطس/آب 2018 عن مقتل 6592 شخصا وإصابة 10470 آخرين، وجاءت غالبية هذه الإصابات 10471 نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف بقيادة السعودية، وذلك حسب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.