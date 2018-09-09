الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية والبلدية في موريتانيا بعد أسبوع من إجرائها

أعلن رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات بموريتانيا، محمد فال ولد بلال، أن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية والتشريعية، التي جرت فاتح أيلول/سبتمبر بلغت 73.44 بالمئة.

نواكشوط — سبوتنيك. وقال ولد بلال، في مؤتمر صحفي عقده في الساعات الأولى لصباح اليوم الأحد: "نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية والتشريعية، التي جرت فاتح أيلول/ سبتمبر بلغت 73.44 بالمئة".

وبرّر ولد بلال ، تأخر إعلان النتائج أسبوعا كاملا بكون هذه الانتخابات تعتبر خمس انتخابات أجريت دفعة واحدة كما، أنها جاءت في فترة أمطار، وأثنى ولد بلال على جهود السلطات الأمنية والعسكرية، وأكد أن الشوط الثاني سيجري في موعده يوم 15 من الشهر الجاري

وأضاف ولد بلال "بلغ عدد المصوتين 1041199 من أصل 1417823 مسجلا على اللائحة الانتخابية، وبلغ عدد الأصوات المعبر عنها في الانتخابات النيابية 838518 صوتا، وفي الانتخابات الجهوية 800379 صوتا، وفي انتخابات البلدية 901979 صوتا".

وأفاد "بلغت الأصوات اللاغية في الانتخابات البلدية 124105، وفي النيابية 185521، وفي الانتخابات الجهوية 219670، وفي اللائحة الوطنية 321682 صوتا".