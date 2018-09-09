سر عدد حروفه... تعرف على دلالة شعار اليوم الوطني السعودي لعام 2018

وقال الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام مدير عام مركز التواصل الحكومي والدولي، "إن إطلاق الهوية الجديدة والشعار يأتي ضمن الخطة الإعلامية الاستراتيجية لوزارة الإعلام، التي تهدف إلى توحيد الرسالة الإعلامية للجهات المشاركة، عبر هوية موحدة معتمدة لليوم الوطني"، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

وذكر الدكتور "المغلوث" أن الشعار يمثل فلسفة مستمدة من خريطة المملكة، ومن مجموع عدد أحرف اليوم الوطني ورقم السنة اللذيْن يساويان عدد مناطق المملكة الـ(13)، كما أن الانحناءات في الشعار تمثل تضاريس المملكة المتنوعة.

وأضاف الدكتور "المغلوث" أن الهوية الجديدة تسلط الضوء على الملامح الإيجابية العامة للمملكة، وتسعى إلى تقديم مفهوم جديد للتغطية الإعلامية للاحتفالات، ووضع بصمة متميزة ومختلفة للمناسبات والاحتفالات الوطنية، كما تهدف إلى تعزيز مشاعر الحب والولاء لولاة الأمر، وقيم الانتماء للوطن.

#اليوم_الوطني_السعودي_88

تنبيه⭕️

طالبتنا المبدعات بمناسبة قرب اليوم الوطني تحت شعار وطن العطاء🇸🇦نأمل من لديها مشاركة بهذه المناسبه الغاليه مراجعة رائدة النشاط الاستاذة /خالده الشمري وذلك للاستعداد والتجهيز للاحتفال به.

تحت اشراف القائده شما الحويل

ولكم جزيل الشكر pic.twitter.com/pcWgXaFi1D — تنسيق إعلامي م125 (@school125R) September 9, 2018

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام أن الشعار اللفظي لليوم الوطني السعودي 88، يحمل في طياته أيضا فلسفة مستمدة من عمق التاريخ الذي يجسده النشيد الوطني، ويردده الجميع في كل وقت؛ مبيناً أن كلمة "المجد" في الشعار تشير إلى العزة والرفعة؛ بينما تشير كلمة "العلياء" إلى الطموح حد عنان السماء، كما تهدف "رؤية المملكة 2030".

وفي ذات السياق، احتفل السعوديون مبكرا، بيومهم الوطني، عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، والذي تحتفل به السعودية كل عام في 23 سبتمبر/أيلول.

وتدرج هاشتاغ "#اليوم_الوطني_السعودي_88" في قائمة أكثر الموضوعات رواجا على موقع التغريدات الشهير، اليوم الأحد.

#اليوم_الوطني_السعودي_88



خالد الفيصل: و هذا ماجعلني اقول ، ارفع راسك انت سعودي 🇸🇦💚! pic.twitter.com/8qIs0DWB7o — مشـاريّ 💬. (@1ooil) September 9, 2018

سارعي للمجد والعليا🇸🇦

مجدي لخالق السما🇸🇦



وارفع الخفاق اخضر🇸🇦

يحمل النور المسطر 🇸🇦



رددي الله اكبر ياموطني🇸🇦

موطني قد عشت فخر المسلمين🇸🇦



عاش الملك للعلم والوطن🇸🇦#اليوم_الوطني_السعودي_88 pic.twitter.com/QkOGBXn2El — ᎢᏌᎡKᎬ 𓅔🇸🇦 (@turkii_712) September 9, 2018

#اليوم_الوطني_السعودي_88 الله يديم الامن والامان على هذا الوطن الغالي 💚🇸🇦 pic.twitter.com/KOcNP3ULLo — عبدالعزيز (@Azouzi_42) September 8, 2018

​ووفقا قانون الخدمة المدنية فان موعد احتفال اليوم الوطني السعودي 88 بالمملكة سيكون إجازة رسمية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص.

وتحتفل المملكة العربية السعودية منذ عام 1932، بيوم توحيد المملكة العربية السعودية في اليوم الثالث والعشرون من شهر سبتمبر لكل عام، والذي اقترب موعد احتفال اليوم الوطني السعودي 88 بالمملكة، حيث مر 88 عام على تغيير اسم (مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها) إلى اسمها الحالي (المملكة العربية السعودية)، وذلك نتيجة قيام الملك "عبد العزيز الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود" من استعادة المدن السعودية منذ عام 1903 بداية استرداد الرياض، وتسلسل لأحداث تاريخية ومحاربة لمدة ثلاثة من عام كفاح مسلح حتى انتهى بمنطقة جازان عام 1349 هـ، الموافق 1932 ميلاديا.