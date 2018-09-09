مسؤول عسكري إيراني: السعودية غير مستقلة ولا تتمتع بقدرات كبيرة كي تحارب إيران

القاهرة — سبوتنيك. وقال دهقان في مقابلة تلفزيونية مع فضائية "روسيا اليوم" سيتم بثها لاحقا: "نحن قادرون على تطوير ما نمتلكه من صواريخ خلال فترة زمنية وجيزة جدا، ووفقا للتهديدات الحالية، قدراتنا الصاروخية كافية للمواجهة، لكن في حال تغيرت التهديدات وظهرت حاجة للرد على تلك التهديدات، فلن يكون هناك أي عائق أمام زيادة مدى صواريخنا".
وأضاف "دهقان "فتنة كبيرة تقودها أمريكا وإسرائيل والسعودية في المنطقة، ولا نعتقد أن الأميركيين أو الإسرائيليين قرروا خوض حرب مباشرة مع إيران، لكن يمكن أن يشنوا عمليات عسكرية ضد حلفائنا تحت ذرائع أخرى في سوريا والعراق، وهذا سيكون له تداعياته، وكل قرار سيكون له ثمن".
وحول الدور السعودي، قال المسؤول الإيراني "أما السعودية فهي دولة غير مستقلة، ولا يمكنها اتخاذ القرار من تلقاء نفسها على مستوى المنطقة، وهي لا تتمتع بقدرات سياسية واقتصادية وجغرافية كبيرة كي تشن حربا على إيران".
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