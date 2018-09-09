السلطات السعودية تتحرك ضد وافد "ظهر بشكل مسيء مع موظفة"

تحركت السلطات السعودية لاتخاذ إجراءات عاجلة حيال وافد مصري ظهر في مقطع فيديو وهو يتناول الإفطار مع موظفة، ما اعتبر انتهاكا صريحا للأنظمة المعمول بها في المملكة.

وأطاح فريق من فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، بالوافد الصري ويدعى بهاء، في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، حسبما ذكرت صحيفة سبق السعودية.

© REUTERS / AZAD LASHKARI السعودية تعلن تسيير رحلات طيران مباشرة إلى "أربيل" بداية من الشهر القادم

وأفادت الصحيفة بأن "فريق التفتيش المسائي بمكتب عمل جدة باشر عملية الضبط، بعد الحصول على معلومات المنشأة؛ وذلك عند الساعة الثانية من صباح اليوم الأحد، وتم ضبط الوافد، وثم استدعى الفريق صاحب العمل لاستكمال إجراءات الضبط، ومن المقرر أن تتم إحالة كامل الملف لجهة الاختصاص".

يذكر أن مقطع وصف بالـ"مسيء" ظهر فيه وافد مصري يدعى "بهاء"، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما تسبب في استفزازا مشاعر الكثيرين منهم واعتبروه ومخالفة يجب أن يعاقب مرتكبها.