شاهد... فنانة عربية تنسحب من مهرجان دولي بسبب إسرائيل

انسحبت فنانة عربية من المشاركة في أحد المهرجانات الدولية، بسبب إسرائيل.

وأعلنت المطربة اللبنانية، حنين أبو شقرا، من خلال مقطع فيديو، عن انسحابها وزملائها المشاركين في مهرجان "مقام" الموسيقى بمدينة شهرسبز في أوزباكستان، اعتراضا منهم على وجود عضو إسرائيلي في لجنة التحكيم.

© AP Photo / Willy Sanjuan مطربة أمريكية تلغي مشاركتها في مهرجان إسرائيلي بسبب فلسطين

وأكدت أبو شقرا أن مجموعات عربية أخرى مشاركة في المهرجان، تضامنت معها وانسحبت.

وقالت أبو شقرا في الفيديو، إنها "فوجئت عند وصولها للمهرجان بوجود علم إسرائيل وعضو إسرائيلي في لجنة التحكيم"، مشيرة إلى أنها "اشترطت من أجل عودتها للمهرجان، فصل العضو الإسرائيلي من اللجنة وإزالة العلم الإسرائيلي من المهرجان".

وأكدت أبو شقرا على أن "البعثة اللبنانية مستمرة في مقاطعة المهرجان؛ حتى تنفيذ مطالبها من قبل رئاسة المهرجان"، معتبرة أن "وجود إسرائيل في لجنة الحكم احتلال ثقافي مرفوض".

ويشارك في مهرجان "مقام"، أكثر من 300 ممثل من 73 بلدا، منهم عازفون وعلماء موسيقى وباحثون وفنانون وغيرهم.