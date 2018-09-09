وزير الإعلام السوري: ها هي سوريا تنهض من جديد

دمشق — سبوتنيك. وقال الوزير في حديث لوكالة "سبوتنيك"، على هامش الدورة الستين لمعرض دمشق الدولي:" هناك عدد من الرسائل من إقامة معرض دمشق الدولي… ومنها أن نقول للعالم أجمع لمن دعم الإرهاب، لمن وقف إلى جانب الإرهاب ضد الحق السوري ضد الدولة السورية ضد الشعب السوري، نقول له ها هي سوريا تنهض من جديد، وأن معرض دمشق الدولي ما هو إلا مؤشر على تعافي سوريا بعد 7 سنوات من الحرب التي مورست ضدها بفعل الإرهاب".
هذا وافتتح معرض دمشق الدولي في دورته الـ60 مساء الخميس الماضي، بمشاركة 48 دولة، منها روسيا، ويعد المعرض أكبر تظاهرة اقتصادية واجتماعية وثقافية وفنية في سوريا.
ومعرض دمشق الدولي يعد من أعرق المعارض في منطقة الشرق الأوسط، ويقام منذ العام 1954، بمشاركة عشرات الدول من مختلف قارات العالم وآلاف الشركات السورية والعالمية.
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