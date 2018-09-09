القوات الحكومية اليمنية تحقق تقدما في حجة غربي البلاد

استعاد الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية مناطق من قبضة جماعة أنصار الله "الحوثيين" بمحافظة حجة شمال غربي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري في المنطقة الخامسة بالجيش اليمني لوكالة "سبوتنيك" أن "القوات حققت تقدماً في مديرية حيران، حيث سيطرت على منطقة عقاوة وعزلة القرن شرق مديرية حيران على مشارف مديرية مستبأ المجاورة".

© REUTERS / FAISAL AL NASSER اليمن... القوات الحكومية المشتركة تسيطر على 3 أودية جنوب الحديدة

وأشار المصدر إلى "تحقيق الجيش لتقدم آخر في مديرية عبس، حيث استعاد أجزاء واسعة في منطقة بني حسن، ووصل إلى قرية برمان التي تشهد اشتباكات مع مسلحي "أنصار الله".

وأضاف أن جبهة حرض غرب حجة تشهد مواجهات وتقدماً للقوات الحكومية من أكثر من محور.

وكانت القوات الحكومية أعلنت، الخميس الماضي 16 أغسطس الجاري، السيطرة على مركز مديرية حيران، والطريق الدولي الرابط بين مديرية حرض التابعة لمحافظة حجة ومحافظة الحديدة غرب اليمن، بعد معارك خلفت عشرات القتلى والجرحى من مسلحي "أنصار الله"، حسب موقع الجيش اليمني.