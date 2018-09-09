الخارجية العراقية تدين قصف إيران لأراضيها

بغداد — سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد محجوب، في بيان اليوم الأحد، "تعبر وزارة الخارجية العراقية عن رفضها للقصف الذي استهدف قضاء كويسنجق التابع لمحافظة أربيل والذي أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى".

وأضافت الوزارة أنها "ترفض رفضاً قاطعاً خرق السيادة العراقية من خلال قصف أي هدف داخل الأراضي العراقية دون تنسيق مسبق مع الجهات العراقية، تجنيباً للمدنيين من آثار تلك العمليات".

وفي وقت سابق من اليوم ذكر بيان عن الحرس الثوري ونقلته وكالة "فارس" الإيرانية "جاء فيه "في عملية ناجحة تم استهداف مواقع الإرهابيين ومراكز تدريبهم بواسطة 7 صواريخ أرض — أرض، على الحدود الإيرانية العراقية في منطقة مريوان وكامياران".

وأضاف البيان "وفقا للتقارير الموثوقة، فلقد تم جرح وقتل العشرات من العناصر الإرهابية".

وأوضح البيان أن "العصابات الإرهابية في إقليم كردستان أصابت في الآونة الأخيرة العديد من المناطق الحدودية للجمهورية الإسلامية".

وكانت حكومة إقليم كردستان قد أدانت في بيان، أمس السبت، استهداف الحرس الثوري الإيراني لمقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني- إيران، في قضاء كويسجق ما أسفر عن سقوط قتلى وإصابات، كما أعلنت الخارجية العراقية اليوم رفضها للقصف الذي استهدف قضاء كويسنجق أمس، ورفضها خرق السيادة العراقية من خلال قصف أي هدف داخل الأراضي العراقية دون التنسيق مع الجهات العراقية.