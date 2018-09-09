القبض على الوافد المتحرش في السعودية... يواجه هذه العقوبة

نجحت السلطات الأمنية بمنطقة المدينة المنورة، في أقل من 24 ساعة، من توجيه النائب العام الشيخ سعود المعجب، بالقبض على وافد ظهر بمقطع فيديو يتحرش ببائعات في أحد المحلات التجارية بمنطقة المدينة.

وتم القبض على الوافد، أمس السبت، بعد أن ظهر في مقطع فيديو، وهو يتحرش ببائعات في أحد محلات بيع الملابس النسائية بالمدينة المنورة، وفقا لصحيفة "الوئام" السعودية.

وبشار مفتشو وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة، مساء أمس أحد، المجمعات التجارية بمنطقة المدينة التي تحرش فيها وافد ببائعات.

وكان النائب العام وجه بضبط الوافد، على خلفية انتشار مقطع فيديو له يحمل عنوان "باكستاني يتحرش بفتيات سعوديات في أحد المجمعات".

القبض على الوافد المتحرش بالبائعات في إحدى المجمعات التجارية بـ #المدينة_المنورةhttps://t.co/ZrQyPtCMgc pic.twitter.com/XFDpkHuuPn — صحيفة صراحة (@sra7h) September 8, 2018

ويواجه المتهم، عقوبة تصل إلى السجن لمدة عامين وغرامة 100 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين، بعد أن تحرش ببائعات في محل للألبسة النسائية في المدينة المنورة، بحسب نظام مكافحة التحرش.

وينص نظام مكافحة التحرش في السعودية، على أن كل من يرتكب جريمة تحرش يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون إخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر.