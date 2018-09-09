محكمة كويتية تقضي بحبس مواطن 17 عاما لاعتدائه على وافد مصري

قضت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الأحد، بحبس مواطن 17 عاما، وببراءة وافد مصري في قضية تعرض الوافد للضرب على يد المواطن الكويتي في منطقة الشويخ بالكويت العاصمة.

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "القبس"، بأن المحكمة أصدرت اليوم حكمها في قضية مشاجرة الشويخ المتهم فيها مواطن كويتي ووافد مصري؛ وقضت بحبس المواطن الكويتي 17 سنة، وببراءة الوافد المصري.

وبحسب "القبس"، اشتهرت القضية، محليا وخارجيا؛ وتدخلت السلطات المصرية، وتوجهت وزيرة الهجرة المصرية إلى الكويت، بعد الحادث، مع اهتمام لافت بالقضية من جانب وسائل إعلام عالمية.

كان الوافد المصري "وحيد"، تعرّض للضرب المبرح على يد مواطن كويتي في أحد أسواق الشويخ الصناعية.

وأحيلت قضية الوافد المصري للنيابة العامة، بعدما تحولت قضيته من جنحة إلى جناية، إثر تقرير الطبيب الشرعي الذي أفاد بوجود كسور في أنف الوافد المصري.

محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد غازي المطيري تقضي بحبس مواطن 17 سنة مع الشغل والنفاذ في قضية الإعتداء على وافد مصري في منطقة الشويخ الصناعية. pic.twitter.com/GlV3WbTluR — المجلس (@Almajlliss) September 9, 2018

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وتناقل ناشطون كويتيون مقطعا مصورا، زعموا من خلاله أن الوافد المصري هو من بدأ الشجار، ولجأ لاستخدام آلة حادة.

ووجهت النيابة العامة، حينها، تهمة الشروع بالقتل للوافد المصري، لـ"قيامه بضرب المواطن الكويتي بآلة حادة على رأسه في المشاجرة التي نشبت بينهما".

ووفقا لتقارير إعلامية، فإن الحادثة، التي وقعت في كانون الأول/ديسمبر2017، بدأت عندما دخل المواطن الكويتي على الوافد المصري في مقر عمله، وطلب منه إصلاح دراجته النارية، لكن العامل أبلغه بأنه في وقت راحة؛ فانهال الكويتي عليه بالضرب.