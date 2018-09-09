السعودية... هزة أرضية تضرب جنوبي البلاد

كشفت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، عن رصد محطاتها اليوم الأحد، في تمام الساعة "07:29" بالتوقيت المحلي، هزة أرضية، جنوب مدينة "ظهران الجنوب" بمسافة تبعد 70 كم جنوبي السعودية.

وتابعت المساحة الجيولوجية، أن قوة الهزة الأرضية 4 درجات على مقياس ريختر، مشيرة إلى أنها حدثت جنوب مدينة "ظهران الجنوب" بمسافة تبعد 70 كم جنوبي السعودية.



© AFP 2018 / Richter magnitude scale زلزال بقوة 2,5 ريختر يضرب شمال غربي المدينة المنورة

وأوضحت الهيئة، أنه قد شعر بالهزة في بعض المدن القريبة، مؤكدة أنها لم تؤثر على أي من تلك المناطق، وترجع لوجود صدوع منتشرة بالمنطقة.

وكانت أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في يناير/كانون الأول الماضي، أن محطات الرصد الزلزالي التابعة لها سجلت هزة أرضية، اليوم الثلاثاء، بقوة 2,5 درجة على مقياس ريختر، يقع مركزها على بعد 14 كم شمال غربي المدينة المنورة.

وأوضحت الهيئة — وقتها — أن سكان الأحياء الغربية في المدينة المنورة شعروا بهزة أرضية قوتها 2,5 درجة على مقياس ريختر.

سجلت محطات الرصد الزلزالي بالهيئة هزة أرضية صباح اليوم الأحد الساعة 07:29:10 بتوقيت المملكة بقوة 4 درجات على مقياس ريختر جنوب مدينة ظهران الجنوب بمسافة تبعد 70 كم، وقد شعر بالهزة في بعض المدن القريبة ولم تؤثر الهزة على أي من المناطق وترجع هذه الهزة لوجود صدوع منتشرة بالمنطقة. pic.twitter.com/1EvQBVr3fH — هيئة المساحة الجيولوجية السعودية (@SgsOrgSa) ٩ سبتمبر ٢٠١٨

من جانبها، نقلت صحيفة "سبق" السعودية — آنذاك — عن مصادر قولها "إن الهزة كانت بسبب تفجير في طريق حديث تعمل فيه إحدى الشركات غرب المدينة المنورة".

كما أكد مدير عام المركز الوطني للزلازل والبراكين الدكتور هاني محمود زهران للصحيفة "وقوع هزة أرضية شمال غربي المدينة المنورة بـ 14 كيلو على خط طول 39 / 7,5 وتبلغ قوتها 2,5".