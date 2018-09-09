القبض على ثلاثة من عناصر "داعش" في الموصل بينهم طباخ أمراء التنظيم

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأحد، القبض على ثلاثة عناصر في تنظيم "داعش" الإرهابي من بينهم شخص كان يعمل طباخا "لأمراء التنظيم" في مدينة الموصل شمالي البلاد.

بغداد — سبوتنيك. وأفاد بيان صادر عن مركز الإعلام الأمني، "تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20 وخلال عملية نوعية نفذت وفق معلومات استخبارية من القبض على ثلاثة إرهابيين كانوا يشكلون نواة لخلية إرهابية نائمة وهم من المنتمين لعصابات داعش الإرهابية".

وأضافت أن: "أحد الإرهابيين كان يعمل طباخا لأمراء داعش وهم من المطلوبين للقضاء وفق المادة 4/1 إرهاب".

وأشارت الوزارة إلى أن:" العملية نفذت بنجاح في ناحية حمام العليل بمدينة الموصل".

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) في 10 كانون الأول/ ديسمبر 2017، بعد نحو 3 سنوات من الحرب، فيما تواصل القوات الأمنية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول التنظيم في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم مجددا.