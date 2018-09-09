عناصره بين قتيل ومصاب وفار... "داعش" محروم من المياه في بادية السويداء

يواصل الجيش السوري تقدمه في عمق الجروف الصخرية بمنطقة تلول الصفا في بادية السويداء الشرقية بعد اشتباكات عنيفة مع إرهابيي تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) فيها.

© Sputnik . Bassem Haddad شاهد... مدفعية الجيش السوري تزلزل "داعش" في كيلومتراته الأخيرة ببادية السويداء

وذكرت وكالة الأنباء السورية " سانا " أن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة تقدمت على بعض محاور تلول الصفا مسافة تزيد على 1 كيلومتر جديدة في المناطق ذات التكوين الجيولوجي المعقد.

مشيرة إلى أن الوحدات سيطرت على نقاط حاكمة وعلى العديد من المغارات والكهوف التي كان يتخذها إرهابيو تنظيم "داعش" كمقرات ونقاط تحصين.

ولفتت الوكالة السورية الرسمية إلى أن الاشتباكات أسفرت عن سقوط العشرات من الإرهابيين بين قتيل ومصاب وفرار من تبقى باتجاه العمق حيث تتم ملاحقتهم بالوسائط النارية المناسبة، وتضييق الخناق عليهم بشكل أكبر مع حشرهم بمساحات أضيق في منطقة تلال الصفا.

وفي تفاصيل أوسع للعمليات العسكرية الجارية على قدم وساق ضد الإرهاب هناك، بين مراسل "سانا" أن سلاحي الجو والمدفعية في الجيش نفذا رمايات نارية دقيقة على محاور تحرك إرهابيي "داعش" ونقاط تحصينهم وأوكارهم في عمق الجروف الصخرية والجحور كبدتهم خسائر فادحة وسط حالة من الارتباك والانهيارات المتتالية في صفوفهم بعد تدمير خطوط دفاعهم وحرمانهم من المصادر المائية وإفشال محاولات فرارهم خارج المنطقة "ما يجعل أمر تطهيرها من رجسهم مسألة وقت لا أكثر".