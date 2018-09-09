بغداد تكشف تأثير أحداث البصرة الأخيرة على إنتاج النفط

أكد وزير النفط العراقي أن الأحداث الأخيرة في البصرة لم تؤثر على عمليات إنتاج وتصدير النفط مشيرا إلى أن تلك العمليات استمرت وفق معدلاتها الشهرية.

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد 9 أيلول/ سبتمبر، عن تشغيل مصفى صلاح الدين 2 في مصفى بيجي بطاقة 70 ألف برميل غدا الاثنين، مشيرة إلى اتخاذها خطوات للحفاظ على الحقول النفطية والعاملين فيها.

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وبحسب موقع " السومرية نيوز "، قال وزير النفط العراقي، جبار علي حسين اللعيبي، خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر الوزارة، إن "الوزارة ستقوم بتشغيل مصفى صلاح الدين 2 في بيجي يوم غد الاثنين بطاقة 70 ألف برميل بعد إعادة تأهيله من جديد بجهود وطنية خالصة".

من جهة ثانية، اعتبر وزير النفط أن "الأحداث الأخيرة في البصرة لم تؤثر على عمليات الإنتاج والتصدير واستمرت وفق معدلاتها الشهرية".

وبين الوزير العراقي أن الوزارة "اتخذت خطوات متميزة للحفاظ على الحقول النفطية والعاملين فيها من عراقيين وأجانب في ظل الظروف المرتبكة أمنيا في الأيام الماضية".

وأشار اللعيبي، إلى أنه "طلب من رئيس الوزراء حيدر العبادي الموافقة على مخاطبة الشركات العاملة في جولات التراخيص إلى رفع مبالغ المنافع الاجتماعية من 5 مليون دولار سنويا إلى 15 مليون دولار لتوفير خدمات أكثر للمواطنين في البصرة".

وكان عدد من المحتجين بمحافظة البصرة اقتحموا حقل غرب القرنة 1 النفطي بعد أن شهدت البصرة احتجاجات واسعة نتيجة ضعف الخدمات.