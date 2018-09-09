الصحة العراقية تعلن إكمال إجراءات الفحص والمطابقة لضحايا "مجزرة سبايكر"

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، إكمال إجراءات الفحص والمطابقة للدفعة 24 من قتلى "مجزرة سبايكر" في محافظة صلاح الدين.

بغداد — سبوتنيك. وقالت وزيرة الصحة عديلة حمود العبودي، في بيان، إن "الفرق الطبية المتخصصة أكملت إجراءات الفحص للوجبة الرابعة والعشرين من جثامين شهداء قاعدة "سبايكر" ومطابقتها مع الحمض النووي لذويهم"، لافتة إلى أن "عدد الحالات التي تم التعرف عليها ومطابقتها في هذه الوجبة الدفعة بلغ 14 حالة، ليصبح المجموع الكلي لشهداء مجزرة سبايكر 747 شهيدا في مجمع القصور الرئاسية بمحافظة صلاح الدين".

© AFP 2018 / AHMAD AL-RUBAYE المخابرات العسكرية العراقية تعتقل أحد منفذي "مجزرة سبايكر"

وأضافت أن "العدد المتبقي ستجرى عليهم إجراءات الفحص والمطابقة، فيما بلغ العدد الكلي لنتائج فحص الحمض النووي لشهداء القوات الأمنية 177 شهيدا، وسيتم تسليمها إلى وزارة الدفاع لتقوم هي بتسليمها لذويهم".

وتعود أحداث مجزرة سبايكر إلى حزيران/يونيو عام 2014، بعد أن سيطر تنظيم "داعش" الإرهابي على مدينة تكريت العراقية بمحافظة صلاح الدين، وقام مسلحو التنظيم باحتجاز ما يقرب من 2000 طالب في القوة الجوية العراقية، وإعدامهم جميعا رميا بالرصاص.

وفي أوائل آب/أغسطس 2017 قضت محكمة الجنايات المركزية العراقية، بإعدام 27 مدانا بالاشتراك في جريمة "مجزرة سبايكر"، فيما أفرجت عن 25 متهما آخرين لعدم ثبوت الأدلة.

وقال بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى في العراق، وقتذاك، إن "المحكمة الجنائية المركزية أصدرت حكمًا بالإعدام بحق 27 مدانًا بالاشتراك في جريمة "سبايكر"، استنادا إلى أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، كما أفرجت عن 25 متهمًا لعدم ثبوت الأدلة بحقهم".