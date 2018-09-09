لأول مرة... طليقة القرضاوي تعلق على "إجبارها على مشاهدة فيلم إباحي" (فيديو)

علقت الجزائرية أسماء بنت قادة، طليقة يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، على ما تداولته وسائل إعلام عربية نقلا عن صحيفة الرياض السعودية.

وزعمت صحيفة "الرياض" السعودية، في تقرير بعنوان "الجنس والسياسة والمال… سلسلة فضائح لا تنتهي"، أن القرضاوي أجبر أسماء على مشاهدة فيلم إباحي ليلة زواجهما، كما أنه لا يركز في صلاته؛ بسبب التفكير بها، بقوله: "هذه أول رسالة يخطها إليك قلمي يا حبيبة الروح، ومهجة الفؤاد، وقرة العين، لأعبر لك فيها بصراحة عن حب عميق كتمته في نفسي طوال خمس سنوات".

وقالت بنت قادة في مقابلة أجرتها على قناة النهار الجزائرية:

هذا صحفي له خيال مريض، لازم يردع بآليات قانونية من ناحية وكذلك لابد أن يتوجه إلى طبيب نفسي لكي يعالج.

وتابعت قائلة: "أيضا أتوجه إلى الصحيفة، جريدة الرياض السعودية، في المقال الصادر يوم 3/9/2018 وأقول للجريدة بأنك تحولت إلى وعاء بما نضح منك من هذا الصحفي المغربي، أنفي نفيا قاطعا وأكذب أن ما جاء على لساني بقلم هذا الصحفي، كذب وبهتان وافتراء".

وقالت إنها "من عائلة محافظة وأسرة ملتزمة بالتربية والأخلاق، ولا أحد يصدق هذه السقطات التي استهدفتني في كرامتي"، مؤكدة أن الصحيفة التي نشرت عنها الأخبار "الكاذبة"، هي المتضررة الأكبر مما نشرته.