انطلاق التمرين العسكري "درع الوقاية 2" بمشاركة قوات سعودية وأمريكية

بدأت وحدات من القوات المسلحة السعودية والأمريكية، اليوم الأحد، تدريبات عسكرية في إطار التمرين "درع الوقاية 2"، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي، ورفع المستوى القتالي للقوات السعودية.

القاهرة- سبوتنيك. وبحسب صحيفة "عكاظ"، افتتح التمرين قائد المنطقة الوسطى المكلف اللواء الركن مرعي العمري، الذي أوضح، في كلمة له بهذه المناسبة، أن مثل هذه التمارين تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات بين القوات السعودية والأمريكية، ورفع المستوى التدريبي للقوات المسلحة السعودية.

من جانبه، أوضح المشرف العام على التمرين، اللواء الطيار الركن خالد الشبلان، أن أهداف التمرين تتمثل في الوصول لأعلى درجات التنسيق بين أفرع القوات المسلحة، والاستجابة الفورية والفاعلة ضد الأزمات، وتحقيق التعاون على المستوى الوطني مع الجهات الحكومية الأخرى.

وبين أن هذه التدريبات تعمل على تطوير المهارات، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة للتقنيات المستخدمة، وتوحيد المفاهيم في مجال الدفاع ضد أسلحة التدمير الشامل، وتفعيل العمل المشترك.

ويُنفذ التمرين على مرحلتين، الأولى عبارة عن تدريب نظري، من خلال تقديم محاضرات وندوات تقدم من الجانبين للمشاركين في التمرين، وتطبيق عملي وميداني داخل الميادين الخاصة بالدفاع ضد أسلحة التدمير الشامل.

وتشارك في تمرين "درع الوقاية 2" جهات سعودية أخرى، كوزارة الصحة، والهلال الأحمر السعودي، والدفاع المدني.