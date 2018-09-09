بمشاركة رئيس الأركان القطري... قادة جيوش الخليج يجتمعون في الكويت

يجتمع قادة جيوش دول مجلس التعاون الخليجي، غدا الإثنين، في الكويت، قبل اجتماع مقرر، الأربعاء، مع مسؤولين عسكريين أمريكيين وأردنيين ومصريين، بحسب ما أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الكويتية، اليوم الأحد.