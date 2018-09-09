بمشاركة رئيس الأركان القطري... قادة جيوش الخليج يجتمعون في الكويت

وبحسب موقع وكالة فرانس برس، أكد مصدر في وزارة الدفاع الكويتية، أن رئيس أركان الجيش القطري سيشارك في الاجتماعين.
ويهدف الاجتماع بين قادة جيوش دول الخليج الست (السعودية، الإمارات، البحرين، عمان، الكويت، قطر) وقادة عسكريين في مصر والأردن والولايات المتحدة إلى "تعزيز التعاون وتحقيق المزيد من التكامل العسكري المشترك"، بحسب مسؤول كويتي.
وفي نهاية يوليو/تموز الماضي، أكد نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، أن بلاده تدرس مقترحات أمريكية لاقامة تحالف استراتيجي في منطقة الشرق الأوسط، بهدف التصدي للنفوذ الإيراني في المنطقة.
وكان قائد القيادة المركزية الأمريكية، جوزف فوتيل، قام بجولة في المنطقة الأسبوع الماضي، زار خلالها دولا خليجية، وكذلك عدن في اليمن، حيث تقود السعودية تحالفا عسكريا في مواجهة المتمردين المدعومين من إيران.
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