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17:53 09 سبتمبر/ أيلول 2018
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    الخليج العربي

    بمشاركة رئيس الأركان القطري... قادة جيوش الخليج يجتمعون في الكويت

    © Sputnik . Виталий Белоусов
    العالم العربي
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    يجتمع قادة جيوش دول مجلس التعاون الخليجي، غدا الإثنين، في الكويت، قبل اجتماع مقرر، الأربعاء، مع مسؤولين عسكريين أمريكيين وأردنيين ومصريين، بحسب ما أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الكويتية، اليوم الأحد.

    وبحسب موقع وكالة فرانس برس، أكد مصدر في وزارة الدفاع الكويتية، أن رئيس أركان الجيش القطري سيشارك في الاجتماعين.

    الدوحة
    © Sputnik . Vitaliy Belousov
    مشروع إيراني قطري عملاق في الخليج
    وينعقد اجتماع الاثنين في إطار الدورة 15 لأعمال "اللجنة العسكرية العليا الخليجية"، التي تضم قادة جيوش الخليج.
    ويهدف الاجتماع بين قادة جيوش دول الخليج الست (السعودية، الإمارات، البحرين، عمان، الكويت، قطر) وقادة عسكريين في مصر والأردن والولايات المتحدة إلى "تعزيز التعاون وتحقيق المزيد من التكامل العسكري المشترك"، بحسب مسؤول كويتي.
    وفي نهاية يوليو/تموز الماضي، أكد نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، أن بلاده تدرس مقترحات أمريكية لاقامة تحالف استراتيجي في منطقة الشرق الأوسط، بهدف التصدي للنفوذ الإيراني في المنطقة.
    وكان قائد القيادة المركزية الأمريكية، جوزف فوتيل، قام بجولة في المنطقة الأسبوع الماضي، زار خلالها دولا خليجية، وكذلك عدن في اليمن، حيث تقود السعودية تحالفا عسكريا في مواجهة المتمردين المدعومين من إيران.

     

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    الكلمات الدلالية:
    اليمن, الكويت, مجلس الشورى الإسلامي في إيران, مصر القديمة, الكويت, قطر
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