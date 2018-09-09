الجبوري والعامري يستعرضان جهود تشكيل الحكومة العراقية الجديدة

بحث رئيس البرلمان العراقي السابق، سليم الجبوري، مع رئيس تحالف "الفتح" هادي العامري المستجدات الأمنية والسياسية في البلاد، واستعرضا المساعي المبذولة لتشكيل الحكومة المقبلة.

بغداد — سبوتنيك. وقال الجبوري، في بيان اليوم الأحد، "جرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات الأمنية والسياسية في البلاد، والمساعي التي تبذلها الأطراف السياسية من أجل التوصل إلى اتفاقات حول تشكيل الحكومة المقبلة".

وأضاف البيان أن الجبوري "دعا الأطراف السياسية كافة إلى حوار سياسي شامل وفعال بهدف إيجاد قواسم مشتركة تؤدي إلى تخفيف الاحتقان والتوتر السياسي في البلد ومن أجل التوصل إلى حلول واقعية تلبي طموحات وتطلعات الشعب العراقي".

يذكر أن تحالفات سائرون والنصر والحكمة والوطنية وقوائم أخرى فائزة في الانتخابات أعلنت، الأحد الماضي، أنها شكلت الكتلة الأكبر في البرلمان بعدد أعضاء تجاوز 170 عضوا وبوثيقة حملت توقيعات زعماء الكتل السياسية، فيما أعلنت تحالفات الفتح ودولة القانون وقوائم أخرى أنها هي الأخرى شكلت الكتلة الأكبر (كتلة البناء) برصيد 145 عضوا بتوقيعات حملت جميع الأعضاء المنضوين في الكتلة.