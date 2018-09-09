سلسلة غارات للتحالف على مواقع "أنصار الله" بمحافظة صعدة الحدودية

© AP Photo / Hani Mohammed أنصار الله: التحالف تعمد إهانة الأمم المتحدة

القاهرة — سبوتنيك . وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم " أنصار الله "، مساء اليوم الأحد، أن " طيران التحالف شن ثلاث غارات على مديرية شدا الواقعة على الشريط الحدودي مع السعودية".

وأشارت القناة إلى أن التحالف نفذ 3 غارات أخرى على منطقة غافرة في مديرية الظاهر، استهدفت إحداها سيارة، فيما قصف بغارتين منطقة قحزة شمال مدينة صعدة.

وكان الناطق باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أعلن أمس السبت، تدمير طيران التحالف عربة صواريخ باليستية لمسلحي "أنصار الله" في منطقة العمشية بمديرية الصفراء في صعدة، وذلك عقب استهداف غارات أخرى موقع رادارات مساء الجمعة، في جبل عنم بمديرية سحار بذات المحافظة، كانت تعمل على متابعة طائرات التحالف، ما أدى إلى تدميرها ومقتل عدد من الخبراء المتواجدين في الموقع.