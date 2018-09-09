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19:27 09 سبتمبر/ أيلول 2018
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    طفل سوري

    (بالفيديو)... أب سوري ينقذ ابنه من موت محتم قبل لحظات من سقوط قذيفة صاروخية

    © Sputnik . Fedaa Shahin
    العالم العربي
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    أظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد لسقوط قذائف أطلقتها الجماعات الإرهابية المسلحة على مدينة سلحب السورية قبل أيام قليلة.

    وظهر في الفيديو عدد من المواطنين وهم يحاولون الهرب والاحتماء من القذائف التي بدأت تنهال على مساكن الأهالي المدنيين بحسب ما ذكرته قناة "مراسلون" على موقع "يوتيوب".

    وظهر في الفيديو ما قال "مراسلون" عنها إنها مشاهد لأب سوري وهو يقوم بإنقاذ طفله الصغير قبل ثوان قليلة فقط من سقوط قذيفة صاروخية على مكان وجوده  الأمر الذي أدى إلى نجاة الطفل الصغير من موت محتم.

    وذكر الموقع السوري نقلا عن مصادر أهلية، أن الحادثة جرت في بلدة سلحب بريف حماة الشمالي الغربي حين تعرضت لقصف صاروخي، يوم 8 أيلول/ سبتمبر ، مصدره المجموعات الإرهابية في ريفي حماة  وإدلب الجنوبي.

    وتم تصوير الفيديو عبر إحدى كاميرات المراقبة المركبة بالقرب من مكان الحادث.

    وجددت فصائل "جيش العزة" التابع لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا) قصفها لمناطق في ريف حماة الشمالي، حيث استهدفت بالصواريخ مدينتي السقيلبية وسلحب مما أدى لوقوع إصابات بين المدنيين.

    وقال مراسل "سبوتنيك" إن مسلحي التنظيم المنتشرين في بلدتي الزكاة والأربعين بريف حماة الشمالي استهدفوا المدينتين مساء السبت 8 أيلول/ سبتمبر بـ 10 قذائف صاروخية، ما أسفر عن وقوع 9 إصابات بينهم طفلان، فيما سارعت فرق الإسعاف إلى مواقع سقوط الصواريخ، وتم نقل المصابين إلى مشفى السقيلبية الوطني.

    وكان مسلحو "جيش العزة" يوم أول من أمس الجمعة، استهدفوا مدينة محردة بصورايخ عنقودية، وذلك عقب صدور البيان الختامي حول (معركة إدلب) في ختام قمة طهران الثلاثية التي جمعت رؤساء روسيا وإيران وتركيا، ما أدى إلى مقتل 9 مدنيين بينهم 6 أطفال وإصابة أكثر من 30 آخرين، إصابات بعضهم بالغة الخطورة.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار سوريا, سقوط قذائف صاروخية, الحرب على الإرهاب, تنظيم جبهة النصرة الإرهابي, سوريا
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