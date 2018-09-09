الجيش اليمني يسيطر على سلسلة جبلية استراتيجية في صعدة

أعلن الجيش اليمني المدعوم من حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، تحرير سلسلة جبال أضيق وجبال محجوبة الاستراتيجية في جبهة البقع بمحافظة صعدة الحدودية مع السعودية، من قبضة مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين".

القاهرة — سبوتنيك. وحسب موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، قال قائد لواء العاصفة العميد خالد معروف: " إن وحدات من الجيش الوطني أحكمت سيطرتها على جميع السلاسل الجبلية المطلة على مزارع آل شجعان، عقب معارك ضارية خاضتها مع مليشيا الحوثي الانقلابية".

© REUTERS / FAISAL AL NASSER اليمن... القوات الحكومية المشتركة تسيطر على 3 أودية جنوب الحديدة

وأكد العميد معروف "أن المعارك المستمرة كبدت الميليشيا عشرات القتلى والجرحى في صفوفها".

وأشار إلى:" أن قوات الجيش استعادت كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة".

وثمن العميد معروف "دور التحالف في مساندة الجيش الوطني، ومشاركة مقاتلاته وطيرانه الأباتشي في العمليات وقصف مواقع وتعزيزات الميليشيا في منطقة آل شجعان".

من جهة ثانية، قالت جماعة أنصار الله إن مقاتليها أحبطوا زحفا للجيش اليمني في صحراء البقع التابعة لمديرية كتاف شرق صعدة، قبالة نجران جنوب غربي السعودية.

وذكرت المسيرة الناطقة باسم "أنصار الله" أن مسلحي الجماعة أوقعوا قتلى وجرحى في صفوف قوات الجيش اليمني وأعطبوا آليتين تابعتين لها خلال كسر الزحف في صحراء البقع.

يذكر أن القوات الحكومية تخوض بإسناد من التحالف، معارك ضد مسلحي جماعة أنصار الله في 6 جبهات بالمحافظة الحدودية مع السعودية، هي الظاهر ورازح وباقم وعلب وكتاف وشدا، تمكنت خلالها من استعادة مناطق واسعة، حسب موقع الجيش.