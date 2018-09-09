الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطيني ويعتقل 3 آخرين

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها بعد إطلاق النار عليه، واعتقال 3 آخرين، بزعم محاولتهم اجتياز السياج الأمني شمال قطاع غزة.

© REUTERS / AMIR COHEN الجيش الإسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين بذريعة محاولة التسلل من غزة

القدس — سبوتنيك . وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان، اليوم الأحد 9 سبتمبر/ أيلول: "رصدت قوات الجيش مشتبها فيه يقترب من السياج الأمني محاولا العبث به حيث أطلقت القوات النار باتجاهه مما تسبب في إصابته".

وتابع: "أخذت قوات الجيش الإسرائيلي الفلسطيني المصاب لتلقي العلاج الطبي، ومن ثم توفي متأثرا بجروحه".

وأضاف أدرعي: "رصدت قوات الجيش، في وقت سابق اليوم، ثلاثة مشتبه بهم يحاولون اجتياز السياج الأمني شمال قطاع غزة، وتم اعتقالهم ونقلهم للتحقيق حيث عثر بحوزتهم على سكينين".

وتشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة وبخاصة قطاع غزة أحداث عنف متواصلة منذ أواخر مارس / آذار الماضي مع بدء "مسيرات العودة الكبرى"، بينما تتصدى القوات الإسرائيلية لآلاف الفلسطينيين المشاركين في المسيرات المطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم.

ومنذ أواخر مارس الماضي وحتى الآن سقط 175 قتيلا وأكثر من 18000 مصاب فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية، بحسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.