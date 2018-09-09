"الإرهاب" على طاولة مباحثات ولي عهد أبو ظبي والقائد العسكري للتحالف الإسلامي

اجتماع لولي عهد أبوظبي مع القائد العسكري للتحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب، بحثا خلاله مجمل الجهود المبذولة للقضاء على التنظيمات الإرهابية.

© REUTERS / Alaa Al-Marjani الصدر يدعو السعودية لتوجيه التحالف الإسلامي إلى القدس

دبي — سبوتنيك . بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد العام للقوات المسلحة الإماراتية، محمد بن زايد آل نهيان، في أبوظبي اليوم الأحد 9 أيلول/ سبتمبر، مع القائد العسكري للتحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب، الجنرال الباكستاني رحيل شريف، مجمل الجهود المبذولة للقضاء على التنظيمات الإرهابية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن محمد بن زايد بحث مع الجنرال رحيل شريف "الجهود التي تستهدف مكافحة الإرهاب والقضاء على تنظيماته وتشكيلاته الإرهابية التي تشكل خطرا على الأمن والسلم الإقليمي والدولي".

كما استعرض الجانبان "استراتيجية التحالف وآليات وأطر عمله في تنسيق وتوحيد جهود الدول الإسلامية في محاربة الإرهاب بما يتكامل مع الجهود الدولية الأخرى في مجال حفظ الأمن والسلم الدوليين".

وأكد ولي عهد أبوظبي "أهمية الجهود المشتركة والعمل الجماعي المنظم للتعامل مع خطر الإرهاب وتداعياته وتجفيف منابعه واجتثاثه من جذوره".

يذكر أن التحالف العسكري الإسلامي قد تم الإعلان عن تأسيسه في 15 كانون الأول/ ديسمبر 2015 بمشاركة 41 دولة، ويملك غرفة عمليات مشتركة بالعاصمة السعودية الرياض.