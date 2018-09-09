لم تحدث منذ 13 عاما... تأجيل مفاجئ لزيارة تاريخية سودانية إلى السعودية

أعلن السفير السوداني لدى المملكة العربية السعودية، عبد الباسط السنوسي، تأجيل "الزيارة التاريخية" التي كان قد أعلن عنها قبل أيام.

وقال السفير، إنه جرى تأجيل زيارة رئيس الهيئة التشريعية إبراهيم أحمد عمر، إلى العاصمة الرياض، بعد أن كان مقررا لها أن تكون صباح اليوم الأحد، وذلك بسبب إجراء عملية جراحية عاجلة لرئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ عبدالله آل الشيخ، وفقا لشبكة "الشروق" السودانية.

ونقل السفير السنوسي حرص الجانب السعودي على الزيارة والاستعداد لها لما تحمله من محاور استكمال التشاور والحوار حول القضايا المشتركة بين الهيئة التشريعية ومجلس الشورى السعودي، دعما لقضايا الأمتين العربية والإسلامية.

من جانبه، أجرى رئيس البرلمان اتصالا هاتفيا مع عبدالله آل الشيخ وأرسل له برقية تمنى فيها لمعاليه عاجل الشفاء بعد إجرائه عملية جراحية ناجحة، الجمعة، بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

ووعد عمر أن تتم تلبية الدعوة لزيارة المملكة في وقت يحدد لاحقا لاستكمال التشاور والحوار حول القضايا المشتركة ولمزيد من التنسيق دعماً لقضايا الأمتين العربية والإسلامية.

وكانت آخر زيارة رسمية لرئيس برلمان سوداني، إلى العاصمة السعودية الرياض في مايو من عام 2005.