بعد عشر سنوات من النزاع المسلح... وزير عربي يكشف عن دور السعودية

تدخلت المملكة العربية السعودية، في واحدة من الأزمات المندلعة منذ 10 سنوات، بحسب ما أعلنه وزير عربي.

كشف وزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف عن وساطة سعودية لإنهاء الأزمة بين جيبوتي وإريتريا.

قال يوسف في تغريدة عبر حسابه في تويتر إن "حكومة جيبوتي تثمن عاليا الوساطة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في حلحلة الأزمة بين جيبوتي وإريتريا".

وأضاف في تغريدة أخرى أن "جهود السعودية لمساعدة دول القرن الأفريقي على تجاوز خلافاتها تنصب في إطار الشراكة الأمنية بين دول الخليج ودول القرن الأفريقي حماية للمصالح المتشركة".

ان للمملكة العربية السعودية دور محوري في احلال السلام بين اثيوبيا وايرتريا كما ان وجهودهاالمستمرة لمساعدة دول القرن الأفريقي على تجاوز خلافاتهم ينصب في إطار الشراكة الأمنية بين دول الخليج ودوّل القرن الأفريقي حماية للمصالح المشتركة — Mahmoud Ali youssouf (@Ymahmoudali) ٨ سبتمبر ٢٠١٨

وأشار يوسف إلى أن "زيارة مكوكية قام بها وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إلى أسمرا وأديس أبابا خلال الأسابيع الأخيرة سهامت دون أدنى شك في تقليص الفجوة بين جيبوتي وإريتريا".

ان الزيارات المكوكية التي قاما بها الوزير عادل الجبير وزير خارجية المملكة العربية بين اسمرا وادس اببا خلال الأسابيع الأخير ساهمت دون أدنى شك في تجسير الفجوة بين جيبوتي وايرتريا — Mahmoud Ali youssouf (@Ymahmoudali) ٨ سبتمبر ٢٠١٨

وتشهد منطقة القرن الأفريقي مرحلة تتجه فيه دول المنطقة إلى إنهاء النزاعات فيما بينها للانتقال إلى إقامة شراكة تؤدي إلى التكامل الاقتصادي في المنطقة.

وذكر مسؤولون في أعقاب قمة إقليمية يوم الخميس أن جيبوتي وإريتريا اتفقتا على تطبيع العلاقات بعد عشر سنوات من نزاع حدودي قاد إلى اشتباكات عسكرية محدودة.

وتفجر القتال على امتداد منطقة دميرة المتنازع عليها بعدما اتهمت جيبوتي أسمرة بإرسال قوات عبر الحدود. والدولتان على خلاف منذ ذلك الحين.