وسط استمرار الأزمة... اجتماع عسكري لدول المقاطعة وقطر في الكويت

وصل رؤساء الأركان في دول مجلس التعاون لدول الخليجي العربية، إلى الكويت مساء اليوم الأحد 9 سبتمبر/ أيلول، لحضور الاجتماع الخامس عشر للجنة العسكرية العليا لدول المجلس، الذي تبدأ فعالياته صباح غدا الاثنين.
القاهرة — سبوتنيك. وذكرت وسائل إعلام كويتية محلية أن رؤساء الأركان وصلوا لحضور الاجتماع الخامس عشر للجنة العسكرية العليا لدول المجلس، الذي تبدأ فعالياته صباح غد الاثنين.
وبحسب صحيفة "الرأي" الكويتية، يأتي اجتماع اللجنة العسكرية العليا استكمالا لسلسلة اللقاءات الدورية السابقة لرؤساء الأركان التي تسعى إلى تحقيق مزيد من التنسيق العسكري بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث يسعى رؤساء الأركان خلال اجتماعهم إلى تعزيز أوجه التعاون العسكري والدفاع المشترك، للوصول إلى مفاهيم عمل موحدة بين القوات المسلحة بدول المجلس.
ويأتي الاجتماع ترجمة لرؤية قادة دول المجلس في العمل على تعزيز أواصر التعاون والإخاء بين دول المجلس على مختلف الأصعدة والمستويات.
كما سيناقش الاجتماع العديد من المواضيع التي تهدف إلى تعزيز آفاق التعاون والتنسيق المتبادل بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون، للنهوض بالعمل العسكري الخليجي الموحد.
وعقد نواب ومساعدي رؤساء أركان دول مجلس التعاون الخليجي، مساء أمس السبت، اجتماعا تحضيريا للدورة الـ15 للجنة العسكرية العليا.
واستعرض نواب ومساعدي رؤساء الأركان جدول أعمال الاجتماع جملة من الموضوعات ذات العلاقة بتعزيز العمل العسكري المشترك الذي يهدف للوصول بالقوات المسلحة بدول مجلس التعاون نحو التكامل على مختلف المستويات.
ويجتمع قادة جيوش دول مجلس التعاون الخليجي، في الكويت، قبل اجتماع مقرر، الأربعاء، مع مسؤولين عسكريين أمريكيين وأردنيين ومصريين، بحسب ما أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الكويتية، اليوم الأحد. وبحسب موقع وكالة فرانس برس، أكد مصدر في وزارة الدفاع الكويتية، أن رئيس أركان الجيش القطري سيشارك في الاجتماعين.
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