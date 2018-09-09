اليمن... التحالف يشن سلسلة غارات على مواقع لـ"أنصار الله" في صعدة

جدد طيران التحالف العسكري العربي في اليمن غاراته على مواقع جماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. وذكرت قناة المسيرة، الناطقة باسم الجماعة، مساء اليوم الأحد 9 سبتمبر / أيلول، أن "طيران التحالف شن ثلاث غارات على مديرية شدا الواقعة على الشريط الحدودي مع السعودية".

© AP Photo / Uncredited اليمن... الجيش يعلن قرب قطع إمدادات "أنصار الله" وأشارت إلى أن التحالف نفذ 3 غارات أخرى على منطقة غافرة في مديرية الظاهر، استهدفت إحداها سيارة، فيما قصف بغارتين منطقة قحزة شمال مدينة صعدة.

وكان الناطق باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي أعلن، أمس السبت، تدمير طيران التحالف عربة صواريخ باليستية لمسلحي " أنصار الله " في منطقة العمشية بمديرية الصفراء في صعدة، وذلك عقب استهداف غارات أخرى موقع رادارات مساء الجمعة، في جبل عنم بمديرية سحار في ذات المحافظة، كانت تعمل على متابعة طائرات التحالف، ما أدى إلى تدميرها ومقتل عدد من الخبراء المتواجدين في الموقع.

ويعيش اليمن أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب، التي تشنها السعودية عبر التحالف العسكري العربي ، الذي تقوده السعودية منذ مارس / آذار2015، وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" على السلطة، والإطاحة بالرئيس عبد ربه منصور هادي.

وأسفرت الحرب حتى أغسطس الماضي، عن مقتل 6592 شخصا وإصابة 10470 آخرين، وجاءت غالبية هذه الإصابات 10471 نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف بقيادة السعودية، وذلك حسب مكتب الأمم المتحّدة لحقوق الإنسان.