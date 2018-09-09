غضب سعودي على تويتر... ماذا فعل رجل أعمال مع إعلامية شهيرة

هاجم رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، رجل أعمال، قدم هدية لإعلامية بمبلغ قدره 3 ملايين ريال سعودي.

وشاركت الإعلامية الكويتية حليمة بولند متابعيها على موقع سناب شات، الهدايا التى وصلتها من معجبيها، مثل الورود والذهب.

وحسب بولند فقد أهداها سعودي هدية باهظة الثمن تقدر بـ3 ملايين ريال سعودي-"الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي"-مكتوب عليها:"إلى حليمة عبد الجليل بولند.. أجمل جميلات الكون تحت رجلك جارية".

وتبدو الهدية في الفيديو عبارة عن أنواع من العطور الفخمة باسمها وأسماء أفراد من عائلتها.

#عبدالصمد_القرشي_يسيي_للاناث



عبدالصمد القرشي ردي بإعلانه وهديته ، لاهو مننا ولافينا وبإسمي وبإسم قريش كافة ولاتهون كافة القبائل، قررت عدم التعامل معه نهائياً وذلك نِظراً لتقديمه هدية مُهينه لوحدة مهمشه ماتسوى ظفر نسائنا ونساء المملكة العربية السعودية والدول كافة. pic.twitter.com/JUVKHy7UbS — Capt. M. Alqurashi 🇸🇦 (@Al_olyani) September 9, 2018

وأدى ذلك إلى هجوم من السعوديين على رجل الأعمال، عبد الصمد القرشي المتخصص فى العطور، وطالبوه بأن يعلن في بيان رسمي إذا كان هو صاحب الهدية أم لا.

سؤال للجميع…؟ 🤷🏻‍♀️



ماذا ستكتب لطفل أعطاك ورقة وقلم وقال لك أكتب لي شيئًا تنصحني به عندما أكبر ؟ #عبدالصمد_القرشي_يسيي_للاناث — أمجاادوهه🇺🇦1955 (@AmgadJo) September 9, 2018

وتصدر تويتر السعودية هاشتاغ بعنوان "عبد الصمد القرشي يسي للإناث"، كما قام السعوديون بحملة لحظر حساب رجل الأعمال على موقع تويتر.

وبدأت ردود من حساب "عبد الصمد القرشي" على المغردين للتأكيد على أنه لم يقدم الهدية إلى الإعلامية الكويتية.