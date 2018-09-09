غضب سعودي على تويتر... ماذا فعل رجل أعمال مع إعلامية شهيرة

وشاركت الإعلامية الكويتية حليمة بولند متابعيها على موقع سناب شات، الهدايا التى وصلتها من معجبيها، مثل الورود والذهب.
وحسب بولند فقد أهداها سعودي هدية باهظة الثمن تقدر بـ3 ملايين ريال سعودي-"الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي"-مكتوب عليها:"إلى حليمة عبد الجليل بولند.. أجمل جميلات الكون تحت رجلك جارية".
وتبدو الهدية في الفيديو عبارة عن أنواع من العطور الفخمة باسمها وأسماء أفراد من عائلتها.
#عبدالصمد_القرشي_يسيي_للاناث— Capt. M. Alqurashi 🇸🇦 (@Al_olyani) September 9, 2018
عبدالصمد القرشي ردي بإعلانه وهديته ، لاهو مننا ولافينا وبإسمي وبإسم قريش كافة ولاتهون كافة القبائل، قررت عدم التعامل معه نهائياً وذلك نِظراً لتقديمه هدية مُهينه لوحدة مهمشه ماتسوى ظفر نسائنا ونساء المملكة العربية السعودية والدول كافة. pic.twitter.com/JUVKHy7UbS
وأدى ذلك إلى هجوم من السعوديين على رجل الأعمال، عبد الصمد القرشي المتخصص فى العطور، وطالبوه بأن يعلن في بيان رسمي إذا كان هو صاحب الهدية أم لا.
سؤال للجميع…؟ 🤷🏻♀️— أمجاادوهه🇺🇦1955 (@AmgadJo) September 9, 2018
ماذا ستكتب لطفل أعطاك ورقة وقلم وقال لك أكتب لي شيئًا تنصحني به عندما أكبر ؟ #عبدالصمد_القرشي_يسيي_للاناث
وتصدر تويتر السعودية هاشتاغ بعنوان "عبد الصمد القرشي يسي للإناث"، كما قام السعوديون بحملة لحظر حساب رجل الأعمال على موقع تويتر.
هخخهههخهع مسكين تعب وهو يرقع #عبدالصمد_القرشي_يسيي_للاناث pic.twitter.com/MWn7XEltRZ— Bsma (@Bsma__7) September 9, 2018
وبدأت ردود من حساب "عبد الصمد القرشي" على المغردين للتأكيد على أنه لم يقدم الهدية إلى الإعلامية الكويتية.
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