قوات عسكرية سودانية تتحرك... هذا ما رصدته على الحدود مع مصر

تحركت قوات الدعم السريع السودانية، نحو الحدود مع مصر وليبيا، وذلك بسبب ما رصدته من تحركات على تلك الحدود.

أعلنت قوات الدعم السريع إحباط محاولة لتهريب 28 شخصا من ضحايا الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بمنطقة المثلث في الحدود بين دول السودان، مصر وليبيا، وتم نقل المهربين إلى معسكر الجيلي بالخرطوم، وفقا لوكالة السودان للأنباء.

وقال مدير دائرة التوجيه والخدمات بقوات الدعم السريع، العقيد مرتضى عثمان، يوم السبت، إن المهربين تحركوا من منطقة المالحة متجهين إلى ليبيا، وقال إن غالبية المراد تهريبهم تتراوح أعمارهم بين 22 و26 سنة معظمهم سودانيون، إلى جانب وجود جنسيات عربية بينهم.

وأشار إلى أن التحريات الأولية تشير إلى انتمائهم إلى منظمات إرهابية وحركات سالبة.

وقال إن قوات الدعم السريع ظلت تقوم بواجبها الوطني في حراسة حدود الوطن، مشيرا إلى أنها يقظة في أداء الواجب وحريصة على استقرار وأمن الحدود وهي منتشرة في جميع حدود السودان المختلفة تحارب الظواهر السالبة وتهريب السلاح والمخدرات والاتجار بالبشر.

ولفت مدير دائرة التوجيه والخدمات أن العصابات التي تنشط في هذه الحدود هم الذين قاموا باختطاف الجنود المصريين مؤخرا مؤكدا بأنهم حاولوا تهريب هذه المجموعة إلى ليبيا.