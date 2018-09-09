رسالة من رئيس البرلمان المصري للسيسي

بعث علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري، برسالة إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، تزامنا مع افتتاح الأخير للعديد من المشروعات.

وحرص عبد العال من خلال الرسالة، على تهنئة عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد.

© REUTERS / السيسي يجتمع مع قائد القيادة المركزية الأمريكية

ووفقا لصحيفة " الأهرام "، جاء نص البرقية كالتالي:

فخامة السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسي

رئيس الجمهورية

يشرفنى أن أتقدم لفخامتكم بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن نواب شعب مصر العظيم بخالص التهنئة القلبية وأزكاها بمناسبة العام الهجري الجديد، الذى يذكرنا بهجرة نبي الرحمة والإنسانية والسلام، محمد صلى الله عليه وسلم، إلى يثرب بعد أن أعد لإيذائه كفار قريش، لكن الله سبحانه وتعالى قد أغشاهم وصرف أبصارهم عنه.

إنها لذكرى متجددة لبزوغ فجر جديد، عبرت به الإنسانية من الضلال إلى الهدى، وترسخ في نفوسنا وفي قلوبنا أسمى معاني الوفاء والصبر على تحمل البلاء، انتقل فيها المسلمون إلى القوة بعد ضعف، وإلى وحدة الصف.

وأغتنم هذه المناسبة الدينية الجليلة بالرجاء إلى الله جل شأنه أن يكون هذا العام الجديد عام للعمل الجاد الخلاق يعيش فيه شعب مصر العظيم آمناً في سربه، وأن يصبح الوطن محوراً من محاور التنمية بفضل إخلاصكم وتفانيكم في خدمة شعب مصر الذي أودعكم أمانته، واختاركم لتقودون مسيرته.. مسيرة البناء والرخاء.

يذكر أن علي عبد العال يتولى منصب رئيس مجلس النواب المصري، منذ العاشر من يناير/كانون الثاني 2016.