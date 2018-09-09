الأمم المتحدة: الجماعات المسلحة توافق على "تثبيت" وقف إطلاق النار في طرابلس

ووفقا لوكالة "رويترز"، كانت الأمم المتحدة قد أقنعت عدة جماعات يوم الثلاثاء على وقف الاقتتال الذي أودى بحياة العشرات في طرابلس وهي واحدة من مناطق كثيرة تعمها الاضطرابات في ليبيا.
وتخضع طرابلس رسميا لسيطرة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا لكن الجماعات المسلحة التي تعمل مع حكومة الوفاق تتحرك بمعزل عنها. ويخضع شرق ليبيا لحكومة منافسة.
وبدأ القتال في نهاية شهر أغسطس آب لأن جماعات مسلحة خارج طرابلس عارضت تحالفا لأربع جماعات مسلحة كبرى يسيطر على أموال الدولة والعملة الأجنبية.
وصمد وقف إطلاق النار إلى حد كبير مما سمح للسكان بشراء الغذاء والوقود للمولدات اللازمة لتوليد الكهرباء نظرا لانقطاعها في غرب ليبيا.
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