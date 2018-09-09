بعد واقعة الوافد المصري... السعودية توجه رسالة تحذيرية

وجهت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، رسالة تحذيرية إلى الوافدين المقيمين على الأراضي السعودية.

وطالبت النيابة العامة السعودية المقيمين في المملكة، الالتزام بكافة الأنظمة المرعية في المملكة، حسب الصفحة الرسمية للنيابة على موقع تويتر.

كما طلبت النيابة من الوافدين مراعاة قيم وتقاليد المجتمع السعودي ومشاعره.

وتحركت السلطات السعودية لاتخاذ إجراءات عاجلة حيال وافد مصري ظهر في مقطع فيديو وهو يتناول الإفطار مع موظفة، ما اعتبر انتهاكا صريحا للأنظمة المعمول بها في المملكة.

وأطاح فريق من فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، بالوافد الصري ويدعى بهاء، في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، حسبما ذكرت صحيفة سبق السعودية.

الجهات المعنية في مكة تقبض على وافد مصري قام بنشر فيديو مخالف مع سيدة أثناء العمل.

.#السعودية #مكة #العمل

. pic.twitter.com/nuaGQY6CUd — أخبار السعودية (@SaudiNews50) September 9, 2018

وأفادت الصحيفة بأن "فريق التفتيش المسائي بمكتب عمل جدة باشر عملية الضبط، بعد الحصول على معلومات المنشأة؛ وذلك عند الساعة الثانية من صباح اليوم الأحد، وتم ضبط الوافد، وثم استدعى الفريق صاحب العمل لاستكمال إجراءات الضبط، ومن المقرر أن تتم إحالة كامل الملف لجهة الاختصاص".

يذكر أن مقطع وصف بالـ"مسيء" ظهر فيه وافد مصري يدعى "بهاء"، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما تسبب في استفزازا مشاعر الكثيرين منهم واعتبروه ومخالفة يجب أن يعاقب مرتكبها.