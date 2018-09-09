بعد واقعة الوافد المصري... السعودية توجه رسالة تحذيرية

وطالبت النيابة العامة السعودية المقيمين في المملكة، الالتزام بكافة الأنظمة المرعية في المملكة، حسب الصفحة الرسمية للنيابة على موقع تويتر.
كما طلبت النيابة من الوافدين مراعاة قيم وتقاليد المجتمع السعودي ومشاعره.
#النيابة_العامة— النيابة العامة (@bip_ksa) September 9, 2018
يجب على #المقيمون في المملكة:-
1- الالتزام بكافة الأنظمة المرعية في المملكة.
2- مراعاة #قيم وتقاليد #المجتمع_السعودي ومشاعره. pic.twitter.com/fXCdraTPYB
وتحركت السلطات السعودية لاتخاذ إجراءات عاجلة حيال وافد مصري ظهر في مقطع فيديو وهو يتناول الإفطار مع موظفة، ما اعتبر انتهاكا صريحا للأنظمة المعمول بها في المملكة.
وأطاح فريق من فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، بالوافد الصري ويدعى بهاء، في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، حسبما ذكرت صحيفة سبق السعودية.
الجهات المعنية في مكة تقبض على وافد مصري قام بنشر فيديو مخالف مع سيدة أثناء العمل.— أخبار السعودية (@SaudiNews50) September 9, 2018
.#السعودية #مكة #العمل
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وأفادت الصحيفة بأن "فريق التفتيش المسائي بمكتب عمل جدة باشر عملية الضبط، بعد الحصول على معلومات المنشأة؛ وذلك عند الساعة الثانية من صباح اليوم الأحد، وتم ضبط الوافد، وثم استدعى الفريق صاحب العمل لاستكمال إجراءات الضبط، ومن المقرر أن تتم إحالة كامل الملف لجهة الاختصاص".
يذكر أن مقطع وصف بالـ"مسيء" ظهر فيه وافد مصري يدعى "بهاء"، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما تسبب في استفزازا مشاعر الكثيرين منهم واعتبروه ومخالفة يجب أن يعاقب مرتكبها.
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