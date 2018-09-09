البشير يحل حكومة الوفاق الوطني السودانية

© AFP 2018 / ASHRAF SHAZLY السودان: الحكومة تشرع في خصخصة مؤسسات القطاع العام الصناعية

القاهرة — سبوتنيك . وقالت الوكالة اليوم الأحد 9 سبتمبر / أيلول: "أبلغ رئيس الجمهورية المشير عمر البشير ، اللجنة التنسيقية العليا لمتابعة إنفاذ مخرجات الحوار الوطني مساء اليوم، اعتزامه حل الحكومة على مستويات الرئاسة والوزراء الاتحاديين ووزراء الدولة كخطوة ضرورية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية التي واجهتها البلاد خلال الفترة الماضية".وذكرت الوكالة أن الإجراءات، التي يعتزم البشير تنفيذها تتضمن "تخفيض الوزارات الاتحادية من 31 وزارة إلى 21 وزارة".

وقبل أيام، أثارت أنباء عن إفلاس بنك "الخرطوم" في السودان، جدلا واسعا بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن صدمتهم حيال ذلك.

ودشن السودانيون هاشتاغات مختلفة مثل "بنك الخرطوم" للتعبير عن قلقهم من هذه الأنباء، معتبرين أنه ليس هناك دخان دون نار، لكن بنك السودان المركزي، أصدر بيانا، ينفي تلك الأنباء، واصفا إياها بالشائعات المضللة التي تضر بالجهاز المصرفي والاقتصاد الوطني، وفقا لشبكة "الشروق" السودانية.