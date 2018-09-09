الصفدي ولافروف يبحثان عودة اللاجئين السوريين

بحث كل من وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ونظيره الروسي سيرغي لافروف، خلال مكالمة هاتفية، المستجدات في المنطقة، واستعرضا المستجدات في قضية اللاجئين السوريين.

عمان — سبوتنيك. وحسب بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأحد 9 سبتمبر / أيلول، حصلت وكالة "سبوتنيك"، على نسخة منه فقد بحث الصفدي ولافروف اليوم المستجدات في المنطقة، خصوصا تلك المرتبطة بجهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية".

© Sputnik . Mikhail Alaeddin الدفاع الروسية تكشف عن أثر سلبي للإجراءات اللبنانية على عودة اللاجئين السوريين

وأكد الصفدي ولافروف استمرار التعاون والتنسيق من أجل التوصل لحل سياسي للأزمة على أساس قرار مجلس الأمن الدولي ٢٢٥٤".

واستعرض الوزيران أيضا المستجدات في قضية اللاجئين السوريين حيث أكدا أهمية العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم.

وبحث الصفدي ولافروف فإن التطورات في جهود كسر الجمود في العملية السلمية، يجب أن تتقدم نحو حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين".

وأكد الوزيران الحرص المشترك على الاستمرار في تطوير العلاقات الثنائية، التي بناها الملك عبد الله الثاني والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أسس صلبة من الصراحة والثقة.

وتعاني سوريا منذ مارس / أذار 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية التابعة للرئيس السوري بشار الأسد بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي إلى تنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما "داعش" و"جبهة النصرة" الإرهابيين، اللذين تصنفهما الأمم المتّحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية.

وأدى الصراع لنزوح الملايين داخل سوريا وخارجها، ويستضيف الأردن نحو مليون وثلاثمائة ألف نازح سوري، حسبما أفاد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال لقاء مع سفراء الاتحاد الأوروبي لدى الأردن في يوليو / تموز الماضي.

وتشير البيانات المعممة، إلى أن هناك حوالي 7.1 مليون لاجئ سوري مسجل في أراضي 45 دولة، وأعرب 1.7 مليون منهم على الأقل عن رغبتهم بالعودة إلى الوطن، وأغلبهم من لبنان.

وأفادت نشرة معلومات مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين مطلع الشهر الجاري بأن "9789 لاجئا عادوا منذ 18 يوليو إلى سوريا، من لبنان 9471 ومن الأردن 318 لاجئا.