4 قتلى من "القاعدة" بينهم قيادي في غارة بطائرة دون طيار في اليمن

ارتفعت حصيلة قصف جوي على عناصر لتنظيم القاعدة الإرهابي في محافظة أبين جنوب اليمن إلى 4 قتلى.

القاهرة — سبوتنيك. وذكر مصدر أمني في محافظة أبين لوكالة "سبوتنيك" أن القيادي في تنظيم القاعدة علي شناع قُتل و3 من مرافقيه بغارة شنتها طائرة من دون طيار على سيارتهم في منطقة وادي المرون بخبر المراقشة في مديرية أحور شرق أبين.

© AP Photo / French Army الولايات المتحدة تشن 6 غارات ضد تنظيم "القاعدة" في اليمن

وأشار إلى أن شناع المكنى، الملقب بـ "أبو سامح الزنجباري" يعد أحد أبرز قيادات التنظيم وكان الذراع اليمنى لأمير التنظيم جلال بلعيدي "أبو حمزة الزنجباري"، الذي قُتل واثنين من مرافقيه بغارة من دون طيار في الرابع من فبراير 2016 بذات المحافظة.

وتشهد عدد من مديريات محافظة أبين انتشاراً لعناصر تنظيم "القاعدة" الإرهابي، ما دفع قوات الحزام الأمني إلى تنفيذ حملات وعمليات مداهمة لأوكار التنظيم وعناصره.

كانت القيادة المركزية الأمريكية، أعلنت في آخر آب/أغسطس المنصرم، أن "سلاح الجو الأمريكي شن 6 غارات جوية (ذات طابع) مكافحة الإرهاب، ضد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب"، في ثلاث محافظات مختلفة باليمن ابتداء من 16 أيار/مايو، وبذلك وصل إجماعي عدد الضربات لـ 34 ضربة جوية".