4 قتلى من "القاعدة" بينهم قيادي في غارة بطائرة دون طيار في اليمن

القاهرة — سبوتنيك. وذكر مصدر أمني في محافظة أبين لوكالة "سبوتنيك" أن القيادي في تنظيم القاعدة علي شناع قُتل و3 من مرافقيه بغارة شنتها طائرة من دون طيار على سيارتهم في منطقة وادي المرون بخبر المراقشة في مديرية أحور شرق أبين.
وتشهد عدد من مديريات محافظة أبين انتشاراً لعناصر تنظيم "القاعدة" الإرهابي، ما دفع قوات الحزام الأمني إلى تنفيذ حملات وعمليات مداهمة لأوكار التنظيم وعناصره.
كانت القيادة المركزية الأمريكية، أعلنت في آخر آب/أغسطس المنصرم، أن "سلاح الجو الأمريكي شن 6 غارات جوية (ذات طابع) مكافحة الإرهاب، ضد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب"، في ثلاث محافظات مختلفة باليمن ابتداء من 16 أيار/مايو، وبذلك وصل إجماعي عدد الضربات لـ 34 ضربة جوية".
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