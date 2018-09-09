السودان... اللجنة التنسيقية العليا تعلق على قرار البشير بحل الحكومة

© AP Photo / البشير يحل حكومة الوفاق الوطني السودانية

الخرطوم — سبوتنيك . وأكد أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم بالقصر الجمهوري اليوم الأحد، أن القرار جاء في الوقت المناسب ويصب في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وبرنامج إصلاح الدولة.

ووصف أعضاء اللجنة القرار بالجريء الذي انتظره الشعب السوداني كثيرا، مؤكدين أن القرار سيلقي قبولا كبيرا في الشارع العام ويحي الأمل لدي كثير من أبناء الوطن.

ودعوا إلى تفعيل الإصلاح القانوني وتعزيز ولاية وزارة المالية علي المال العام وطالبوا بأن يشمل القرار كافة الأجهزة وخاصة علي المستوي المحلي.