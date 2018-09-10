"اكتشفها" محمد بن سلمان... مدينة تجذب السائحين من كل أنحاء العالم

قال مراقبون سعوديون، إن مدينة نيوم ينتظرها مستقبل مشرق وستتحول عبر رؤية 2030 إلى "معلم سياحي عالمي يجذب السائحين" من كل أنحاء "المعمورة".

وأضاف المراقبون أن اختيار الملك سلمان بن عبد العزيز لقضاء إجازته ، وانعقاد مجلس الوزراء بها لأول مرة "رسالة للعالم أجمع، أن نيوم مقدمة على نهضة كبيرة وفق رؤية 2030، والتى تطمح لتطوير المملكة في مجالات عدة، على رأسها السياحة"، حسب صحيفة عكاظ السعودية.

وقال خبير الآثار يعرب بن حسين بن على أن نيوم تمتلك مقومات سياحية عالية جدا، وإن فرص الاستثمار تكون مطلوبة في هذا المكان "لإقامة مشاريع سياحية كالفنادق والشاليهات والمنتجعات والقرى السياحية".

وأكد الخبير عبد الرحمن عرفة، أن المشروع يعد أحد ابتكارات وإبداعات الأمير محمد بن سلمان".

وأكد القائمون على المشروع تسلمهم العروض الخاصة بالمساكن ومكاتب المهندسين والمشرفين لبدء العمل في المشروع، حسب الصفحة الرسمية للمشروع على موقع تويتر.

وقالت إدارة المشروع في تغريدة لها:"يعتمد مشروع نيوم على عناصر أساسية لابد من توفرها قبل البدء بالتنفيذ وعلى رأسها الأسس والخطط والقوى البشرية".