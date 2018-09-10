أزمة فلبينية جديدة مع الكويت

تنوي وزارة الخارجية الفلبينية عن تقديم المساعدة لعاملة منزلية في الكويت تُدعى كبابيان أولمباي سينغايان متهمة بطعن كفيلها، مؤكدة أن السفارة الفلبينية تنسق مع السلطات الكويتية لضمان حماية حقوقها.

دبي- سبوتنيك. وبحسب صحيفة " الرأي الكويتية" شددت وزارة الخارجية الفلبينية في بيان لها نقلته أول أمس، وكالة الأنباء الفلبينية على لسان وكيلة الوزارة لشؤون العمالة المهاجرة سارة لو أريولا على أن "الحكومة ستقدم لها المساعدة القانونية وغيرها من أنواع المساعدة".

وتابعت الوزارة في بيانها "وفقاً للمعلومات المبدئية التي جمعتها السفارة الفلبينية في الكويت ، فإن سنغايان تعاني من كدمات واضحة على وجهها وصدرها وذراعها، فيما أظهرت الأشعة التي أجريت في المستشفى أيضاً نزيفاً داخلياً في بطنها".

وأشارت إلى أن "سينغايان تدعي أنه تم ضربها في أعقاب اتهامات لها بطعن كفيلها، والذي تزعم أنه قام بتهديدها بإلغاء تأشيرتها ونقلها إلى مكان آخر".

لافتة إلى أنها "ترقد حالياً في المستشفى لتلقى العلاج".

وذكرت أن "القائم بالأعمال شارلسون هيرموسورا أكد أنه من غير الواضح إذا ما كانت قد تمت إساءة معاملة العاملة الفلبينية قبل حادثة الطعن أم لا.