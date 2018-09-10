تركيا ترصد 100 مليون دولار لتطوير حقول نفط سودانية

وأعلن نائب وزير التجارة التركي، فاتح متين، بداية الاستثمار التركي في مجال النفط، لتطوير الإنتاج في مربعي "17 و2B" الواقعين جنوب وغرب كردفان (وسط السودان)، بعد اكتمال الدراسات الفنية.
ويزور "متين"، الخرطوم، رفقة وفد يضم 40 من رجال الأعمال الأتراك، لبحث الفرص الاستثمارية في السودان.
ووبحسب ما أفادت "الأناضول"، أعلن أزهري عبد القادر في البيان، جاهزية بلاده للبدء الفوري في تنفيذ استثمارات، بمجال زيادة الإنتاج النفطي، وتطوير الحقول، وتمويل توريد المشتقات النفطية وبناء مصفاة بورتسودان (شرق).
وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة السودانية، وضع خارطة طريق لتنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية بينها وبين تركيا، عقب لقاء جمع المسؤول التركي، مع وزراء سوادنيين.
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