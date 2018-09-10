أول رد من الملك سلمان وولي عهده عقب تصريحات باكستان عن "التحالف العسكري"

بحث الرئيس الباكستاني الجديد عارف علوي مع وزير الإعلام السعودي عواد بن صالح العواد، أمس الأحد، واقع العلاقات الثنائية بين الدولتين، وذلك بعد ساعات من أدائه اليمين الدستورية.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" بأن الوزير السعودي نقل أثناء زيارته لإسلام آباد إلى الرئيس الباكستاني تحيات من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتهنئتهما له بمناسبة توليه مقاليد الحكم، مؤكدة أن الاجتماع شهد مستقبل العلاقات والتعاون الثنائي بين "البلدين الشقيقين".

وذكرت الوكالة أن الوزير السعودي عقد اجتماعات أخرى مع رئيس الوزراء الباكستاني الجديد عمران خان وعدد من المسؤولين الكبار الآخرين في البلاد، وركزت هذه اللقاءات على تعزيز الروابط بين الرياض وإسلام آباد.

في هذه الأثناء، بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة للرئيس عارف علوي رئيس جمهورية باكستان، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً للجمهورية. وقال الملك: "يسرنا بمناسبة أدائكم اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية باكستان الإسلامية، أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة، ولشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار "، مشيدا بهذه المناسبة بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة للرئيس الباكستاني الجديد عارف علوي، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية. وقال ابن سلمان: "يسعدني بمناسبة أدائكم اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية باكستان الإسلامية، أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات، بدوام الصحة والسعادة، ولشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق المزيد من التقدم والرقي".

وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن أن موقف عمران خان رئيس الوزراء الباكستاني الجديد قد يؤثر في مشاركة باكستان والقوات الباكستانية في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، باعتبار أنه سبق أن عبر عن معارضته لمشاركة بلاده في هذه الحرب الدامية التي لا تستفيد منها باكستان و"لا ناقة ولا جمل" لها فيها.

On going in for US-Saudi alliance to fight in Yemen: Has Pakistan not suffered enough by participating in others' wars? 1/3 — Imran Khan (@ImranKhanPTI) March 27, 2015

​وكان رئيس اللجنة الثورية العليا لجماعة "أنصار الله" اليمنية، محمد علي الحوثي، دعا المغرب وباكستان مؤخرا للانسحاب من الحرب في اليمن.

ودعا محمد علي الحوثي في بيان بمناسبة مرور عامين على تسليم اللجنة الثورية العليا، التي يرأسها مهام السلطة إلى المجلس السياسي الأعلى "باكستان والمغرب إلى عدم التهيب من إعلان الانسحاب، وأنه لا يوجد أي مبرر لبقائهما في قتل الشعب اليمني ومساندة الإجرام عليه" على حد وصفه.