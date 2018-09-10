دعوة عاجلة من مفوضة حقوق الإنسان إلى "التحالف السعودي" بشأن حرب اليمن

دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، إلى إبداء شفافية أكبر في قواعد الاشتباك التي يتبعها في حرب اليمن.

وقالت باشليه، في أول خطاب لها بمجلس حقوق الإنسان منذ توليها المنصب في الأول من سبتمبر/ أيلول: "ندعو التحالف لمعاقبة المسؤولين عن الضربات الجوية التي أودت بحياة مدنيين".

وبحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أدى الهجوم، الذي وقع في التاسع من أغسطس/ آب الجاري، على محافظة صعدة، إلى جرح 79 شخصا بينهم 56 طفلا.

وأعلن التحالف العسكري، بقيادة السعودية، فتح تحقيق في القصف الجوي، بينما دعا مجلس الأمن الدولي إلى إجراء تحقيق موثوق به وشفاف.

كما دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى آلية دولية لجمع الأدلة على الجرائم بحق مسلمي الروهينجا في ميانمار بما في ذلك القتل والتعذيب بهدف إجراء محاكمات في المستقبل.

وقالت باشليه: "ستكمل هذه الآلية وتدعم البحث الأولي الذي يجريه الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية". وأضافت "أحث المجلس على إصدار قرار وإحالة الأمر إلى الجمعية العامة للحصول على موافقتها حتى يتسنى تأسيس مثل هذه الآلية".