الأمن اللبناني يحبط مخططات لـ"داعش" تستهدف بيروت الجنوبية وعناصر من الجيش

أعلن الأمن اللبناني، اليوم الاثنين، عن إحباط مخططات لأشخاص يشتبه في انتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي، كانوا يستهدفون ضاحية بيروت الجنوبية واغتيال عناصر من الجيش اللبناني.

القاهرة — سبوتنيك. وقالت قوى الأمن الداخلي على موقعها الإلكتروني إن" شعبة المعلومات تمكنت من تحديد وجود نشاط مشبوه من قبل المدعو: (و. ر.)، مواليد عام 1996، سوري، على الأثر، أوقف من قبل قوة خاصة من هذه الشعبة في محلة عرمون".

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وتابع البيان: "منذ حوالي السنة تعرف على (ع. خ.)، مواليد عام 1998، سوري، واستطاع إقناعه بفكر تنظيم داعش وأرسل له العديد من الإصدارات والفيديوهات الخاصة بالتنظيم"، مشيرا إلى أنهما "تناقشا بالعديد من الأفكار منها القيام بعمليات انغماسية في ضاحية بيروت الجنوبية، وخططا لاستهداف عناصر من الجيش اللبناني".