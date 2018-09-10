قتلى وجرحى في هجوم على المؤسسة الوطنية الليبية للنفط في طرابلس

طرابلس- سبوتنيك. وأفاد مصدر في المؤسسة الوطنية للنفط بوقوع انفجار داخل مبنى المؤسسة، بعد هجوم مسلحين على مقرها، اليوم الاثنين.
كما ذكر أن "هناك قتلى داخل المؤسسة، ولا تزال المجموعة الإرهابية التي اقتحمت المبنى بالداخل".
في حين أفاد مصدر أمني مسئول، نقل عنه موقع "المتوسط" الليبي، بأن هناك 6 انتحاريين استهدفوا المؤسسة الوطنية للنفط بمنطقة الظهرة وسط العاصمة طرابلس، بتفجير أنفسهم.
ورجح المصدر أن الانتحاريين الستة، قاموا بتفجيرين، الأول استهدف محيط المؤسسة بطريق السكة، والثاني كان داخل مقر المؤسسة.
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