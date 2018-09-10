مقتل 11 مسلحا في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة المصرية في العريش

قتل 11 مسلحا، اليوم الاثنين، في تبادل إطلاق نار مع قوات الشرطة المصرية بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء.

وذكرت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" الرسمية إن 11 إرهابيا قتلوا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة في العريش كبرى مدن محافظة شمال سيناء، مشيرة إلى أن القتلى بينهم "اثنان من أخطر العناصر الإرهابية" وهما محمد إبراهيم جبر شاهين وجمعة عياد مرشود.

© AFP 2018 / Mohamed El-Shahed إعلام: الشرطة المصرية تحبط هجوما إرهابيا في العريش

وقالت الوكالة في تقريرها، الذي نشره موقع "بوابة الأهرام"، إن قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية تلقى معلومات حول "اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية لمحطة وقود مهجورة وكرا لهم استعدادا لتنفيذ عمليات إرهابية ضد القوات".

وأضافت أن قوات الشرطة تعرضت لإطلاق نار من المسلحين عندما حاولت استهدافهم وهو ما دفعها للرد بإطلاق النار. كما ذكرت أن الشرطة عثرت في الموقع على خمس بنادق آلية وكمية كبيرة من الطلقات النارية وبندقية خرطوش وعبوتين ناسفتين.